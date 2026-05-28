KOCAELİ (İGFA) - Doğa ve çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Ödülü'ne 5. kez layık görüldü. TÜRÇEV tarafından düzenlenen 'Mavi Bayrak Programı' kapsamındaki değerlendirmelerde Büyükşehir, çevre çalışmalarındaki sürekliliği ve başarısı nedeniyle bu ödülü bir kez daha kazanarak önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.

MAVİ BAYRAK ÇEVRE ÇALIŞMALARI İLE TAÇLANDI

TÜRÇEV tarafından düzenlenen En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödül Töreni İzmir'de gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde çevre eğitimi ve bilinçlendirmeye verdiği önem doğrultusunda Türkiye'ye örnek olan plaja sahip kurumlar arasında yer alarak '2026 Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü'nün' sahibi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bu prestijli ödülünü Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın takdim etti.

BÜYÜKŞEHİR'E ÜST ÜSTE 5. ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak programı kapsamında 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirdiği çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarıyla En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü'ne layık görülmüştü. 2025 yılında hayata geçirdiği çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle de yeniden aynı ödülü kazanarak üst üste 5. kez bu başarıyı elde etti. Böylelikle Büyükşehir'in çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önem ve bu alandaki kararlı çalışmaları bir kez daha tescillenmiş oldu.