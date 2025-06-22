Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin personele yönelik “Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlama Süreci” başlıklı eğitiminde önemli konular hakkında bilgiler paylaşıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik “Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlama Süreci” başlıklı eğitim gerçekleştirdi. Harcama birimlerinde görevli şube müdürleri ile ilgili personelin katıldığı eğitimde önemli konular üzerinde duruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mali disipline yönelik “Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlama Süreci” başlıklı kapsamlı bir eğitim düzenledi. Harcama birimlerinde görevli şube müdürleri ile ilgili personelin katıldığı eğitimde, performans esaslı program bütçe sistemi ve bütçe hazırlama süreci hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Eğitim, Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu öncülüğünde gerçekleşirken; tanımlamalar, kodlamalar ve sistemin genel işleyişi hakkında önemli bilgiler verildi. Yeni bütçe sistemi ile performans programı arasındaki ilişkiye özellikle vurgu yapıldı.

ÖRNEKLERLE AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen 2026-2028 bütçe dönemine ilişkin bütçe hazırlama rehberinde öne çıkan konular ve dikkat edilmesi gereken hususlar da eğitimde ele alındı. Eğitimde, harcama birimlerinin bütçe tekliflerini hazırlarken doldurmaları gereken cetveller, örnekler üzerinden detaylı şekilde açıklandı. Katılımcıların konuyu uygulamalı olarak daha iyi anlayabilmeleri için örnek mali senaryolarla açıklamalar yapıldı.

Eğitimin bir diğer önemli başlığı ise Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) oldu. Harcama birimlerinde görevli personelin kullanacağı YBS ekranları tanıtıldı. Kullanıcı dostu ara yüzler detaylandırılarak anlatıldı ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.