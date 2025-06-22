Güzel İzmir Hareketi kapsamında “Mahalleni Tasarla Programı” hayata geçiriliyor. “İzmir’i Birlikte Güzelleştirelim” sloganıyla hazırlanan ve ilk olarak Bayraklı’da yapılacak tasarımlar için takvim belli oldu. Proje teslimi için son tarih 28 Temmuz olarak belirlendi. 4 Ağustos’ta ise halk oylaması başlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, İzmirlilerin kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için katılımcı belediyecilik anlayışıyla başlattığı Güzel İzmir Hareketi kapsamında yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Kentte katılımcı tasarımı teşvik etmek amacıyla “İzmir’i Birlikte Güzelleştirelim” sloganıyla “Mahalleni Tasarla” programı başlatılıyor. Bu kapsamda yaşadığı ve bağ kurduğu mahallede söz sahibi olmak isteyen tüm tasarımcılar, öğrenciler ve mahalleli sürece davet ediliyor.

3 AYLIK SÜREÇLER İLE İLERLEYECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Güzel İzmir Hareketi çatısı altında yürütülen “Mahalleni Tasarla Programı” ilk olarak Bayraklı’da hayata geçirilecek. Program 3 aylık süreçler ile İzmir’in farklı ilçelerinde yürütülecek çalışmalarla ilerleyecek. İzmirliler gerekli bilgiye http://www.guzelizmirhareketi.com.tr/ adresinden ve guzelizmirhareketi sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Projeyle tasarımcılar ve mahalleli buluşuyor. Atıl alanların nitelikli hale getirilmesini hedefleyen projeyle mahalle ölçeğinde sorunlar tespit edilip, çözüm önerileri geliştirilecek; potansiyelini tam yansıtmadığı düşünülen kamusal alanlara yönelik yaratıcı, düşük maliyetli, kolay uygulanabilir tasarımlar hayata geçirilecek.

Proje teslimi için son tarih 28 Temmuz 2025 saat 17.00 olarak belirlendi.

İdarenin değerlendirmesi sonucu en fazla 20 finalist dijital sergi ile http://www.guzelizmirhareketi.com.tr/ üzerinden 4 Ağustos 2025 tarihinde halk oylamasına sunulacak. Birinciye de para ödülü ve tasarımını uygulama fırsatı verilecek.