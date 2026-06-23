Uluslararası camiada 'Madam Z' olarak tanınan moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu'nun vefatı sanat ve moda çevrelerinde üzüntü yarattı. Anısı Eskişehir'deki Moda Tasarım Müzesi'nde yaşamaya devam edecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türk moda dünyasının öncü isimlerinden, uluslararası camiada 'Madam Z' olarak tanınan moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 100 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sanat ve kültürünü dünyanın birçok ülkesinde başarıyla temsil eden Yorgancıoğlu'nun vefatı, sanat ve moda çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Zühal Yorgancıoğlu'nun anısı, adına Eskişehir'de kurulan müzede yaşamaya devam edecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Haziran 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, sanatçının yaklaşık üç çeyrek asırlık çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi'nin geniş alt galerisinde yer alan müze, Türkiye'nin ilk Moda Tasarım Müzesi olma özelliğini taşıyor. Müzede, Cumhuriyet kadını kimliğiyle Anadolu kültüründen ilham alarak tasarladığı 52 kıyafetin yanı sıra, Yorgancıoğlu'na ait 42 özgün eskiz çalışması da açıklamalarıyla birlikte sergileniyor.

Bugüne kadar özellikle yurt dışındaki defileleri ve kültürel tanıtım etkinlikleriyle tanınan Zühal Yorgancıoğlu, Eskişehir'de açılan müzesi sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılmaya devam ediyor.

İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçiyi ağırlayan müze, açıldığı tarihten 2024 yılı başına kadar yaklaşık 3 bin kişiyi konuk etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Eserleriyle Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzemizde iz bırakan, Türk modasının öncü isimlerinden Zühal Yorgancıoğlu'nun vefatı bizleri derinden üzdü. Sanata, tasarıma ve kültürel mirasımızın tanıtımına sunduğu kıymetli katkıları daima hatırlayacağız. Zühal Yorgancıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum.'

Türk moda tarihine önemli eserler kazandıran Zühal Yorgancıoğlu'nun mirası, Eskişehir'deki müzesi aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecek.