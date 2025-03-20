18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Seka Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda 65 yaş üstü vatandaşların el emeği ürünleri sergilenmeye başlandı. Bu eşsiz sergi, 23 Mart Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar açık olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında hazırladığı sergi ile 65 yaş üstü vatandaşların el emeği ürünlerini beğeniye sundu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ile Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliğince düzenlenen “65 Yaş Üstü Sergi” Seka Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda beğeniye sunuldu.

65 yaş üstü vatandaşların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinliğin açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç yaptı. Eşsiz ve birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, 23 Mart Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar vatandaşlar için açık olacak.

Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesilmesi ile birlikte yapıldı. Ardından sunulan mini konser katılımcılara eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşattı. Müzisyen Aysel Demircan’ın şefliğini yaptığı 65 yaş üstü kişilerden oluşan “Hayatın İçindeyim Korusu” sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla sergiye renk kattı. Sanatseverler, arka fonda çalan müzik eşliğinde eserleri yakından inceleyerek güzel bir gün geçirdi.