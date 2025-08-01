İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 549 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında beşinci katın beton dökümü sürüyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi yeni ek hizmet binası ile modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti vermeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 7 Ağustos 2024’te temelini attığı bodrum dahil 7 kattan oluşan binanın beşinci katında imalatlara başlandı. 549 milyon liralık yatırımın 2025 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

ACİL SERVİSTEN KADIN DOĞUM SERVİSİNE SAĞLIK HİZMETİ VERECEK

117 yıllık geçmişi olan Eşrefpaşa Hastanesi kampüsü içinde bulunan, 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası hasar gören C bloğun yıkılmasının ardından ek hizmet binası projesi hazırlanmıştı.

Depreme dayanıklı inşa edilen ve İzmir halkına uzun yıllar sağlık hizmeti verecek modern binanın temelinde 420 ton demir, 2 bin 640 metreküp C35 beton ve 471 fore kazık kullanıldı. Yaklaşık 11 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak yeni bina, bodrum ve zemin katla beraber 7 kattan oluşacak. Bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 26 yataklı hasta servisi, 2 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinden oluşacak.