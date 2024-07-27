KOCAELİ (İGFA) - Acil durumlara karşı vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Gelen eğitim talepleri doğrultusunda hem Kocaeli’de hem de il dışındaki kurum ve kuruluşlara eğitim hizmeti veren Büyükşehir İtfaiyesi, UZMAR Gemi İnşa Sanayi firmasından gelen talep üzerine firma bünyesindeki Acil Durum Ekiplerine eğitim verdi. KOBİTEM eğitmenleri tarafından verilen eğitim fabrika sahasında gerçekleştirildi.

ACİL DURUM EKİPLERİ

Düzenlenen Acil Durum Ekip Eğitimi’nde personele “Yanma ve Yangın”, “Yangın Davranışı”, “Yangın Yerindeki Tehlikeler”, “Söndürme Maddeleri”, “Teknikleri, Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Kullanımı” ve “Yangın Hortum Dolaplarının Kullanımı” konuları başta olmak üzere önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda da Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından “İtfaiyecilik Mesleki Eğitimleri”, “Yangına Müdahale Eğitimleri”, “Acil Durum Ekip Eğitimleri”, “Yüksek Açı Kurtarma ve Yüksekte Çalışma Eğitimleri”, “Trafik Kazalarında Kurtarma, Şehirsel Arama ve Kurtarma”, “Kapalı Alanda Çalışma Güvenliği, “Kapalı Alanda Kurtarma”, “Tehlikeli Maddeler ve Müdahale Metotları” gibi birçok başlıkta eğitim hizmeti veriliyor.