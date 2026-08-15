Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ağustos ayına ilişkin toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini belirterek, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte ortalama 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini anımsattı. Bakan Göktaş, bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ağustos ayına ilişkin toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdıklarını açıkladı.