Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitimden spora, sosyal etkinliklerden kültürel faaliyetlere uzanan geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Aile Kampı'nın yanı sıra yaz kursları kapsamında devam eden Botanik Yaz Kursu ile vatandaşlar keyifli ve verimli vakit geçirirken, düzenlenen yeni etkinliklerle Gazi şehirlilere hizmet sunulmaya devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay Gaziantep Şubesi iş birliğiyle Aile Kampı düzenlendi. 'Ailede İyilik' konulu söyleşiden ilk yardım eğitimlerine, kampçılık eğitimlerinden doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklere kadar katılımcılar hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Kampı'nda vatandaşlar çeşitli etkinliklere katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Fatma Çoban, 6-9 Ağustos 2026 tarihlerinde Çorum'da düzenlenen Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Çoban, 50 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, 400 metre serbest kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Yarışmanın 50 metre kelebek kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcu Fatma Çoban, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Gaziantep'in gururu oldu.

BOTANİK YAZ KURSU İLE ÇOCUKLAR KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Botanik Bahçesi'nde 7-12 yaş arasındaki çocuklar, doğayla iç içe, eğlenceli ve keşif dolu etkinliklerle yaz tatilini değerlendiriyor. Botanik Yaz Kursu'nda çocuklar bitkileri tanıyıp doğayı keşfederken, bilim ve sanat etkinlikleriyle de keyifli vakit geçiriyor.