Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve farklı alanlarda iş birliği imkânları görüşülürken, Büyükelçi Lora İzmir'e olan hayranlığından bahsetti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ve beraberindeki heyeti İzmir Sanat'taki makamında ağırladı. Ziyarette Büyükelçi Elvis Antonio Alam Lora'nın eşi Hala Hraiz Deir Atani de Alam, kızı Lara Alam, Büyükelçi Lora'nın misafirleri Tania Yvette Hache Alvarez, Dominik Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci, Elçi Müsteşar Ramy Makhlouf Malek, Fahri Konsolos Yardımcısı ve Ekonomik İşler Sorumlusu Gökay Dikmen ile Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve eşi Gökçe Önal da yer aldı.

'İZMİR'E HAYRANIM'

Birçok kez İzmir'i ziyaret ettiğini söyleyen Büyükelçi Lora, İzmir'de kendisini çok rahat ve mutlu hissettiğini ifade ederek, 'İzmir'in hem ruhumda hem de kalbimde çok özel bir yeri var. Kente hayranım. Akdeniz'de benim açımdan üç önemli kent var. Bunlar Beyrut, İskenderiye ve İzmir' dedi. İzmir'in sıcağını, denizini ve yemeklerini sevdiğini kaydeden Büyükelçi Lora, denize yakın bir yerde doğmuş olması nedeniyle İzmir'e ayrıca yakınlık hissettiğini söyledi. Lora, özellikle pandemi döneminde Türk dizilerini izlemeye başladığını ve bu vesileyle Türk kültürüne olan ilgisinin arttığını ifade etti. Büyükelçi Lora, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de geliştiğini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve başlayan Dominik Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci'yi de tebrik etti. Büyükelçi Elvis Antonio Alam Lora ise Recep Özekinci'nin fahri konsolos olarak atanmasının, İzmir ve Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti ile ilişkileri bakımından önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

Dominik Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci de İzmir ile Dominik Cumhuriyeti arasında karşılıklı fuar ve etkinlikler düzenlenebileceğini ifade etti. Görüşmenin sonunda Büyükelçi Lora, Başkan Dr. Cemil Tugay'a biri Türkiye-Latin Amerika ilişkilerini ele alan diğeri ise Dominikli şairlerden bir seçkinin yer aldığı iki kitap hediye etti. Başkan Tugay da Büyükelçi Lora'ya üzerinde 'İzmir' yazısı bulunan bir plaket takdim etti.