Ankara'da Keçiören Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi ile Aktif İş Kadınları Derneği'nin birlikte hazırladığı 'Kadınların Güçlü Adımları' projesi, Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2026 Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında 120 girişimci kadına eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti verilecek. Girişimcilikten e-ticarete, marka oluşturmadan finansal okuryazarlığa kadar on bir ana başlıkta eğitim verilecek proje kapsamında, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve işgücüne katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda verilecek girişimcilik eğitimlerinin eylül ayı itibarıyla başlaması planlanıyor.

Proje kapsamında, kadınların girişimcilik ve istihdam edilebilirlik kapasitelerinin teknik destek faaliyetleriyle artırılması, Keçiören Belediyesi'nin kadın odaklı sosyal kalkınma alanındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir eğitim modelinin oluşturulması hedefleniyor. Hazırlanacak eğitim modülleri, uygulama rehberleri ve mentorluk modelinin belediyenin çalışmalarına da kalıcı katkı sağlaması bekleniyor. Proje aracılığıyla kadınların yalnızca iş dünyasında değil; sosyal hayatta da daha aktif ve üretken bir konuma ulaşması amaçlanıyor. Keçiörenli kadın girişimcilerin, eylül ayı itibarıyla başlayacak eğitimler kapsamında uzman eğitimcilerden dersler alacağı eğitimlerin tarihleri ile başvuru koşulları, önümüzdeki günlerde Keçiören Belediyesi tarafından duyurulacak.

120 KADINA 11 ALANDA EĞİTİM VE MENTORLUK

Proje kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik destek ile 120 girişimci kadına eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunulacak. Koordinasyon ve uygulama süreçlerinin Keçiören Belediyesi tarafından yürütüleceği proje ile katılımcılara girişimcilik, sosyal girişimcilik, dijital girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya yönetimi, marka oluşturma, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik, proje geliştirme, mentorluk ve dijital mağaza kurulumu başlıklarında eğitim verilmesi planlanıyor. Program sayesinde kadınların iş fikirlerini geliştirmeleri, dijital platformlarda satış yapabilmeleri, kendi markalarını oluşturmaları ve sürdürülebilir gelir elde etmeye yönelik beceriler kazanmaları hedefleniyor.