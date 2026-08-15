İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 26-30 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı öncesinde Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kerman, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u festivale davet etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçenin tarımsal potansiyelini ve özellikle çeltik üretimini ulusal düzeyde tanıtmak amacıyla Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Kerman, Ankara programı kapsamında AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Yeşilkurt ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gümüş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

BAKAN YUMAKLI FESTİVALE DAVET EDİLDİ

Ziyarette Bakan Yumaklı'ya, 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı hakkında bilgi verildi. Kerman, programın öne çıkan etkinliklerinden Çeltik Hasadı Etkinliği başta olmak üzere festival ve fuara Bakan Yumaklı'yı resmi olarak davet etti. Başkan Kerman ayrıca Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı da ziyaret ederek festival davetini iletti.

Kerman'ın Ankara'daki bir diğer durağı ise 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop oldu. Şentop'u ziyaret eden Kerman, İpsala'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde kendisini ağırlamaktan onur duyacaklarını belirterek davetini yineledi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Kerman, kendilerini kabul eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milletvekili Fatma Aksal ve Mustafa Şentop'a teşekkür etti. Kerman, devlet erkânının İpsala'ya gösterdiği yakın ilgiden ve ziyaretler sırasında gerçekleştirilen nazik kabullerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölge tarımı ve ekonomisi açısından önemli organizasyonlardan biri olan 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında çeltik üretiminin yanı sıra çeşitli etkinlik ve programlarla İpsala'nın tarımsal potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.