Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince'deki mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Karagöllü ve Çınarlı Mahallesi mezarlıklarında çalışmalar tamamlanırken, Kimsesizler Mezarlığı'nda ise mıntıka temizliği ve yabani ot biçimi gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında yaşam alanlarını düzenli, konforlu ve güvenli hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yürüttüğü bakım ve düzenleme çalışmalarıyla da vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, hayatın en zor anlarında vatandaşlara cenaze nakil, çadır, masa ve sandalye desteği sunarken, mezarlık alanlarında da düzeni ve temizliği titizlikle sağlıyor. Her alana dokunan hizmet anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, mezarlıklarda gerçekleştirdiği çevre düzenlemeleri, bakım ve onarım çalışmalarıyla bu alanları daha huzurlu ve erişilebilir hale getiriyor. Maneviyatı güçlü hizmet anlayışıyla öne çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların acı günlerinde yalnız olmadıklarını hissettiren çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

DERİNCE'DE MEZARLIKLARA KAPSAMLI BAKIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların düzenli ve bakımlı tutulması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince'deki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıkların ihtiyaçları ve mevsimsel şartlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yabani ot biçimi, mıntıka temizliği ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalarla mezarlık alanlarının temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Derince'de yürütülen çalışmalar kapsamında Karagöllü Mahallesi Mezarlığı'nda genel temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Kimsesizler Mezarlığı'nda mıntıka temizliği ve yabani ot biçimi gerçekleştirilirken, Çınarlı Mahallesi (NATO Yolu) Mezarlığı'ndaki bakım ve temizlik çalışmaları da tamamlandı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mezarlık alanlarındaki yabani otlar temizlenirken, çevrede gerekli düzenlemeler yapılarak alanların daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

BAKIM ÇALIŞMALARI YIL BOYUNCA SÜRÜYOR

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince'deki mezarlıkların bakımını yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor. Mevsimsel koşullar ve alanların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan çalışma programları kapsamında, gerekli görülen noktalarda temizlik, bakım ve çevre düzenleme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Düzenli çalışmalarla mezarlıkların mevcut düzeninin korunması ve vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli alanlarda gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.