Kocaeli'de gençlere birçok farklı alanda destek sağlayan Akademi Liseler, geleceğin güçlü gençlerini yetiştirmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetlerden spor ve sağlık hizmetlerine kadar birçok farklı alanda proje üretirken eğitime de büyük destekler veriyor.

Lise öğrencileri ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında destek olan Akademi Liselerden geçtiğimiz yıl 13 bin 502 öğrenci faydalandı.

Akademik çalışmalar, yardımcı kaynaklar, salon programları, tematik kamplar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan Akademi Liseler sınav yolculuğunda gençlere destek oluyor.

13 BİN 502 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Akademi Liseler 10 ilçede bulunan 11 merkezde faaliyetlerine devam ediyor. Lise ve lise mezunu öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla başlayan ve MEB’e uygun eğitimlerin verildiği Akademi Liseler, 2024 yılında da Kocaeli’nin dört bir yanından birçok gence kılavuzluk yapmanın gururunu yaşadı. Gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan Akademi Liselerden 2024 akademik yılında 13 bin 502 öğrenci aktif olarak faydalandı.