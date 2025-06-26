Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Gebze, Kandıra ve Kartepe’deki büfe kiralama ihalelerini tamamladı; Bursa’dan gelen toptancıya 100 bin TL ceza kesildi, Körfez Kabakoz Projesi için kamulaştırma onaylandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında toplanarak 3 gündem maddesini karara bağladı.

Gebze, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde bulunan büfelerin 3 yıllık kiralama ihaleleri açık teklif usulüyle gerçekleştirilirken, çeşitli cezai ve kamulaştırma kararları da onaylandı.

GEBZE’DEKİ BÜFE İHALESİNDE EN YÜKSEK TEKLİF 25.500 TL

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nca, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol Caddesi’nde bulunan büfenin 3 yıllık kiralama ihalesi yapıldı. İhaleye 3 istekli katılırken, açık teklif turunun ardından kapalı zarf usulüne geçildi. İrfan Polat’ın teklifi geçersiz sayılırken, Efecan Çavuş 18.200 TL, Ramazan Aydoğdu ise 25.500 TL teklif sundu. En yüksek teklif Ramazan Aydoğdu’dan geldi.

KARTEPE BÜFE İHALESİNDE TEKLİF 21.100 TL

Kartepe Uzuntarla Mahallesi Çamkonak Caddesi’ndeki büfe ve çay bahçesi için düzenlenen ihaleye 2 istekli başvurdu. Çağlın İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.100 TL teklif sunarken, diğer istekli Ramazan Aydoğdu ihaleden çekildiğini bildirdi.

KEFKEN BÜFE İHALESİNDE REKOR TEKLİF: 110.000 TL

Kandıra Kefken Mahallesi Mert Sokak’taki büfenin 3 yıllık kiralama ihalesine 6 istekli katıldı. Açık teklif turlarında Ramazan Aydoğdu, Mustafa Zorla ve Yasemen Özdemirli ihaleden çekildi. Kapalı zarf usulünde ise Muhammet Akkuş 81.000 TL, Yalçın Alan 85.000 TL ve Mahmut Karabayır 110.000 TL teklif sundu. İhale sonuçları 15 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilecek.

BURSA’DAN GELEN TOPTANCIYA 100 BİN TL CEZA

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü’nün denetimlerinde, Bursa’dan gelen Emirhan Kuvan’ın hal kayıt sistemine kaydolmadan 2 ton sarımsak sattığı tespit edildi. Kuvan’a 100.000 TL idari para cezası uygulanması encümende onaylandı.

Encümende, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nca sunulan Körfez Kabakoz Projesi kapsamındaki kamulaştırma kararı da onaylandı. 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre, 3 daire için toplam 6 milyon 631 bin TL’lik kamulaştırma bedeli karara bağlandı. Ayrıca, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nca Başiskele Bahçecik Mahallesi’ndeki 651 Ada 2 parselin devri de onaylandı.