Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Körfez Sahili’nde müzikle dolu neşeli bir selamlama gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Körfez Sahili’nde gerçekleştirdiği konserle vatandaşlara moral verdi. Minikler için düzenlenen etkinliklerle renklendirilen programda Körfez sahili çocuk kahkahalarıyla şenlendi.

MÜZİK VE SAHİL HAVASI BİR ARADA

Büyükşehir Belediye Bandosu, bando bilincinin yalnızca marşlarla sınırlı olmadığını vatandaşlara göstermek amacıyla kentin her köşesinde konserler veriyor. Bu bağlamda Büyükşehir Bandosu, en güzel şarkılardan oluşan repertuarını Körfez sahilinde müzikseverlere sundu. Akşam saatlerinde başlayan konserle birlikte Körfez Sahili, bando ezgilerinin yankılandığı coşkulu bir atmosfere dönüştü. Bando takımının seslendirdiği şarkıları duyan vatandaşlar alana akın etti. “Hatıran Yeter” ve “Tükeneceğiz” gibi sevilen şarkıların seslendirildiği konserde vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte şarkılara eşlik etti.

PİKNİK KEYFİ MÜZİKLE TAÇLANDI

Körfez Sahili’nde gerçekleşen bu özel etkinlik, her yaştan vatandaşın büyük ilgisini gördü. Kimi izleyici sahil çimlerinde piknik yaparken, kimisi de kamp sandalyelerine oturup sevilen şarkıları dinledi. Bando takımının enerjik performansı, sahilde yürüyüş yapanlardan çocuklu ailelere kadar herkesi müziğin ritmine kaptırdı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER RENK KATTI

Konser alanında çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, yüz boyama ve balon dağıtımı gibi etkinliklerle minik misafirlere keyifli anlar yaşattı. Renkli balonlar ve yüzlerdeki sevimli figürler, konserin neşesine neşe kattı.