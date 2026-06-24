D-130 Karayolu'nda trafiği rahatlatacak dev yatırım Başiskele Koridor Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı. Tek seferde kullanılan geofoam teknolojisiyle dünya rekoru kırılan projede, toplam 155 kirişten oluşan 9 köprünün montajı tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi kapsamında son köprünün kiriş montajları da tamamlandı. Gün içerisinde her biri 20 metre uzunluğunda 14 adet, gece saatlerinde ise D-130 Karayolu üzerinde her biri 30 metre uzunluğunda 9 adet prefabrik kirişin montajı başarıyla gerçekleştirildi. Böylece proje kapsamındaki tüm köprü kirişlerinin montaj süreci tamamlanmış oldu.

YÜZDE 82 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın seçim beyannamesinde yer alan D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu çalışmayla birlikte D-130 trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Yüzde 82 fiziki gerçekleşme oranına ulaşan projede, çalışmalar yoğun tempoda sürdürülüyor.

Trafik akışını rahatlatacak ve ulaşımı daha güvenli hale getirecek projede köprü, yol ve altyapı imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken, ekipler kalan imalatları en kısa sürede bitirmek için sahada aralıksız çalışıyor. Tamamlandığında bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltması beklenen proje, Başiskele başta olmak üzere D-130 güzergâhını kullanan sürücülere kesintisiz ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.

5 KÖPRÜ HİZMETTE, 4'ÜNDE SON ÇALIŞMALAR

Yaklaşık 2 milyar TL'lik yatırım bedeline sahip projede tüm köprülerin kiriş montajı tamamlandı. Toplam 9 köprüde kullanılan 155 kirişin sonuncusu da yerine yerleştirildi. Hâlihazırda 5 köprü aktif olarak kullanılırken, kalan 4 köprüde son düzenlemeler sürüyor.

Proje kapsamında iksa duvarı imalatları tamamlanırken, sahadaki hafriyat temizliği devam ediyor. Betonarme çalışmaların bitmesiyle birlikte altyapı ve üstyapıyı kapsayan yol genişletme çalışmalarına başlanacak. Ayrıca bölgede olası toprak kayması ve göçük riskine karşı 479 adet fore kazık imalatı gerçekleştirildi.