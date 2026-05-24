Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde yol, kaldırım, bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, vatandaşların bayram süresince ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gece gündüz sahada aktif görev yapıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ve Yol Bakım Timi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ana arterler, caddeler, bulvarlar ve kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Özellikle yaya güvenliğini artırmaya yönelik kaldırımlarda oluşan bozulmalar giderilirken, parke ve bordür yenilemeleri de hız kesmeden devam ediyor.

GÜNDE 50 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMA VAR

Ekipler, altyapı kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla baca ve ızgara kapaklarında bakım çalışmaları yaparken, yaya korkuluklarını da boyayarak daha güvenli ve estetik bir görünüm sağlıyor. Kent genelinde görev yapan 14 ayrı ekip, günlük ortalama 50 farklı noktada bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Tespit edilen sorunlara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, trafik akışını aksatmadan çalışmalarını tamamlamaya özen gösteriyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bayram süresince artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı önlem alınırken, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor.