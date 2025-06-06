Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Moda Akademisi, Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı mezunu 12 kursiyerin ve yaratıcı katılımcıların hazırladığı “Vitrin Bir Sahne” sergisiyle büyük beğeni topladı; sergi, 14 Haziran’a kadar ziyarete açık.KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK Moda Akademisi, Türk moda sektörüne yeni yetenekler kazandıran vizyonuyla “Vitrin Bir Sahne” sergisini açtı. Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı bölümünden mezun 12 kursiyerin ve farklı disiplinlerden katılımcıların katkılarıyla hazırlanan sergi, vitrin tasarımını bir hikaye anlatma sanatı olarak sundu.

“Hayat bir sahneyse, vitrin de bir sahnedir” mottosuyla yola çıkan sergide, mitoloji, masallar, nostalji ve yüksek moda temalarından ilham alan altı özgün konsept yer aldı.

Şahmeran teması doğunun bilgeliğini ve dişil enerjiyi, Oz Büyücüsü cesaret ve dostluğu, Yorganlar Fora ise kültürel belleği yansıtan tasarımlar, ziyaretçilere görsel bir deneyim sundu. Her vitrin, estetik ve duygusal derinlik taşıyan bir öykü anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürü Fatma Nur Koç, açılışta tasarımlara hayranlığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, vitrinlerin yalnızca ticari değil, sanatsal bir ifade biçimi olduğunu vurgularken, izleyiciyi pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp hikayelerin içine çekiyor.

Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sergi 14 Haziran’a kadar açık kalacak.