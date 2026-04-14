Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK kursları, her yaştan vatandaşa meslek edindirmenin yanı sıra sosyal hayatlarına da değer katıyor. Farklı branşlarda eğitim alan kursiyerler, kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde hayatlarına yeni bir yön veriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Tüm vatandaşlara yönelik ücretsiz kurs hizmeti sunan ve on binlerce kişiye ulaşarak hayatlara dokunan KO-MEK, kursiyerlerine sadece eğitimlerinde değil, kariyerlerinde de destek oluyor.

KO-MEK kurslarında eğitim alan fotoğrafçılık kursiyeri Gülsüm Çapar, 'Otobüs durağında gördüğüm bir afiş sayesinde KO-MEK'le tanışma fırsatı buldum. Fotoğrafçılık ilgimi çok çekiyordu, hemen başvurdum ve kısa sürede kabul edildiğime dair dönüş aldım. Eğitimlerimiz oldukça verimli geçiyor. Burada sadece fotoğraf çekmeyi değil, kendimizi geliştirmeyi de öğreniyoruz. Kursa her gittiğimde farklı deneyimler kazanıyorum. Buraya gelmeden önce sadece fotoğraf çekiyordum, şimdi ise bir hikâye anlatıyorum' ifadelerini kullandı.

HEM ÖĞRENDİ HEM KAZANDI

Sepet örme kursuna katılan bir diğer kursiyer Bilgihan Duman ise unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Duman, 'Sepet örme kursuna yeni başladım. Sosyal medyada gördüğüm içerikler ilgimi çekti. Önceden çok merak ediyordum ancak hiçbir şey bilmiyordum. Bu süreçte kendimi geliştirmek için yoğun çaba gösterdim ve el becerimi ilerlettim. Birçok farklı ürün üzerinde çalışmalar yaptım ve ortaya çıkardığım ürünler büyük beğeni topluyor. Kendi ellerimle ürettiğim ürünler hem beni mutlu ediyor hem de ekonomime katkı sağlıyor' şeklinde konuştu.

Okuma yazma kursuna katılan Nurcan Açıkgöz ise geçmişte kendi isteğiyle okuldan ayrıldığını ancak yıllar sonra KO-MEK sayesinde yeniden okuma yazma öğrendiğini belirtti. Açıkgöz, 'KO-MEK bana yeniden okuma yazma öğrenme şansı verdi. Bu sayede artık hem çocuklarımla ve arkadaşlarımla mesajlaşabiliyorum hem de işlerimi kendim halledebiliyorum. Ayrıca artık sevdiğim kitapları okuyabiliyorum' dedi. KO-MEK'in hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Açıkgöz, en büyük hedeflerinden birinin de KO-MEK sayesinde ehliyet almak olduğunu belirtti.

'KO-MEK'LE HUZUR VE SAĞLIK BULDUM'

Kur'an-ı Kerim okuma kursuna katılan Gönül Boztaş, Kur'an-ı Kerim öğrenerek hem hatalarını düzelttiğini hem de manevi yönden kendini geliştirdiğini belirtti. Boztaş, 'Hem doğru okumayı öğrendim hem de iç huzuru buldum' dedi. KO-MEK'e geldiğinde huzur bulduğunu ifade eden Boztaş, 'Buraya geldikçe kendimi daha iyi hissediyorum, adeta sağlığım yerine geliyor. Bize bu imkânı sunan herkesten Allah razı olsun' şeklinde konuştu.