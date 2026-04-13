Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru süresi, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - LGS kapsamında gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik başvurular, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı.

10 Nisan Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona eren öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59'a kadar devam edeceği duyurulmuştu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu kapsamda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İsteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular ise 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabileceği duyuruldu.