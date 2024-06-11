KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler Gebze ilçe sergisiyle muhteşem final yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca el emeği göz nuru harcayarak oluşturduğu ve birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı ilçe sergileri Gebze’de final yaptı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ve eşsiz ürünler göz kamaştırdı. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı eşi benzeri olmayan ürünlere ziyaretçiler tam not verdi. Gebze Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde sergilenen ürünleri gezen Başkan Büyükakın, KO-MEK’te yaklaşık 500 bin kadın kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

16 BİN ÜRÜN SERGİLENDİ

Son olarak Gebze ilçe sergisiyle final yapan KO-MEK, kursiyer ürünlerinin beğenilmesinden oldukça memnun. 12 ilçede 44 kurs merkezinde kurslara katılan kursiyerlerin ürünlerinden oluşan sergilerde yaklaşık 16 bin ürün sergilendi. İğne oyasından resim branşına, amigurimiden tel kırmaya, deri yapımından ağaç oyma işlemelerine kadar birçok eşsiz eserin bulunduğu sergilerde müzik grubu kursiyerleri unutulmaz eserler seslendirirken, uygulama branşı kursiyerleri de Başkan Tahir Büyükakın ile birlikte uygulama yaparak sergilerin tadını çıkardı.

GEBZE SERGİSİ TAM NOT ALDI

İlçe sergilerinin finalini Gebze’de yapan KO-MEK, bayram havasında sergi açılışı gerçekleştirdi. Finale yakışır ürün çeşitliliğinin ve sergilemenin yer aldığı Gebze sergisine ziyaretçiler hayran kaldı. Gebze Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇOCUKLARDAN ÇEVRE KONULU GÖSTERİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerin yer aldığı Gebze sergi açılışında çocuk oyun odası kursiyerleri Dünya Çevre Haftası kapsamında gösteri düzenledi. Çevreye yönelik birbirinden anlamlı mesajlar veren çocuklar izleyenlerden büyük alkış aldı.

“KO-MEK’TE HER ŞEYİN FAZLASI VAR”

Gösteriler sonrasında kursiyerler adına konuşma yapan diksiyon kursiyeri Ebru Ferman, “10 yıldır bir radyoda spikerlik yapıyorum. Kendimi daha da geliştirmek için diksiyon kursları araştırırken karşıma KO-MEK çıktı. Burada birçok farklı etkinlikle kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Spikerlik ve haber sunumuna dair görsel ve işitsel ne materyal varsa hepsini işledik. KO-MEK’te verilen eğitimler özel bir kurstan fazlaydı. Bize bu imkânı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKAKIN: KO-MEK’TE BİRÇOK YENİLİK YAPTIK

KO-MEK’teki sürece değinen Başkan Büyükakın, “8 kurs merkeziyle başladığımız KO-MEK’lerin sayısını 44’e çıkarttık. Kurs sayısı artırdıkça zamanla KO-MEK’lere birçok yenilik getirdik. Bu yeniliklerin en önemlisi de anne ve çocuğun birlikte eğitim aldığı kurs merkezlerimiz oldu. Birçok anne çocuğunu evde bırakıp kurslara katılamıyordu. Yaptığımız çalışmalarla fiziki altyapısı yeterli olan kurs merkezlerimize çocuk oyun odaları açtık. Böylece annelerin çocukları ile birlikte kurs merkezine gelerek eğitim almalarını sağladık. Bu sayede çocuklar güvenli bir şekilde çocuk oyun odalarında eğitmenleri ile birlikte oyun oynarken annelerde gönül rahatlığı ile kurslarına devam etmiş oldu” dedi.

“KO-MEK’LE HAYATA YENİDEN BAŞLADILAR”

“Kocaeli’de yaşayan kadınların yarısı KO-MEK’ten eğitim aldı” diyen Başkan Büyükakın, “KO-MEK’te her kursiyerin bir hikâyesi var. KO-MEK adeta hayata yeniden başlamanın ve yeniden başarmanın hikâyesinin yazıldığı yerler oldu. KO-MEK, Kocaeli’de 500 bine yakın kadın kursiyerimize eğitim verdi. Bu sayı neredeyse Kocaeli’de yaşayan kadınların yarısına eşit. Bu sayılar bile buraların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN İÇİN TEPKİNİZİ ORTAYA KOYUN”

Konuşmasının devamında Filistin konusuna değinen Başkan Büyükakın, “Dünya Filistin konusunda kör ve sağır olmuş durumda. Orada inanılmaz bir vahşet var. Ukrayna’da çocuklar öldüğünde dünya ayağa kalktı ama aynı vahşet Müslüman çocuğunun başına gelince aynı duyarlılığı yapmıyorlar. Biz Filistin için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama sizlerden de farkındalık projelerine destek vermenizi ve tepkinizi her alanda göstermenizi istiyorum” dedi. Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz ise yaptığı konuşmada, “Hiçbir şey emeksiz olmaz. Bu anlamda burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KO-MEK’ler vatandaşların soluk aldığı ve kültürel anlamda etkileşim yaşadığı yerlerdir. Ben burada ürünü bulunan tüm kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Konuşmaların sonunda evlenecek kursiyere KO-MEK bohçasını hediye eden Başkan Büyükakın daha sonra çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Protokol mensuplarıyla birlikte sergiyi gezen Başkan Büyükakın ürünler hakkında bilgi aldı.