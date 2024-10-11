Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim Ayı içinde MEME KANSERİ farkındalığına dikkat çekmek, erken teşhis ve tedavi konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen kamuoyu etkinliklerine bu yıl YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ İstanbul ve Türkiye genelinde farklı bir ses ve renk getirerek fark yarattı.

Ekim ayında tüm dünyada şehirler ve başkentler pembe renge bürünüp, sembol anıtlar, popüler cadde ve sokaklar pembe seremonilerle farkındalığa imza atarken, bu kez İstanbul un ve hatta Türkiye’nin önemli sembollerinden biri olan Kız Kulesi, meme kanseri için farkındalık hareketine YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesinin önderliğinde ev sahipliği yaptı.

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Başkan Yardımcısı Kadın Doğum Uzmanı Dr. Reşat Bahat, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sedat Azak, Genel Müdür Arzu Kaya Öztaş, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Başhekim Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan, Prof. Dr. Deniz Böler, Prof. Dr. Aylin Hasanefendioğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Eşi Gözde Bahçetepe, İl Başkan Yardımcısı Nurten Erdal, İlçe Başkan Vekili Nermin Elmas, İlçe Sekreteri Eda Mutlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Kolları Başkanı Betül Çalışkan, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hülya Kurumahmutoğlu ve Feride Bulut, CHP Kadın Kolları üyesi Emek Kaynar Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu, Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Şube Müdürü Öner Kafa, Eğitim Koordinatörü Nuray Bölük, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi) Sorumlusu Ebe Hacer Altınyayla ile TV 100 Haber kanalının medya sponsorluğunun yanı sıra, ulusal/uluslararası TV ve haber ajanslarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte Kız Kulesi’nin balkonundan meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele zarifçe dalgalanırken, katılımcılar da ellerindeki yazılarla erken teşhis ve tedaviye dikkatleri çekti.

Meme kanserinin erken tanısının önemi vurgulanırken, kadınların yanı sıra geleceğin kadınları olan kız çocukları için de farkındalık yaratılması hedeflendi. Katılımcılar, bu önemli konunun toplumda daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Etkinlik sonunda katılımcılar, pembe kurdele ile sağlıklı bir yaşam için farkındalık ve dayanışma mesajı verdi. Bu anlamlı buluşma sağlıklı yaşam için umut ve ilham verdi.