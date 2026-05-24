SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. 16 ilçede bulunan bin 500 mezarlıkta yürütülen çalışmalar kapsamında ot biçme, ağaç budama ve bakım-onarım işlemleri tamamlandı. Böylece vatandaşlar, bayram boyunca yakınlarının kabirlerini temiz, düzenli ve bakımlı bir ortamda ziyaret edebilecek.

OT BİÇME, AĞAÇ BUDAMA VE BAKIM-ONARIM

Bayram ziyaretlerinin daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda yapılabilmesi için sahaya çıkan ekipler, mezarlıklarda uzayan otları biçti, ağaç budama işlemleri gerçekleştirdi ve ihtiyaç duyulan alanlarda bakım-onarım faaliyetleri yaptı.

Yürütülen çalışmalarla birlikte mezarlıklar daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

BAŞKAN ALEMDAR ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Kurban Bayramı öncesinde Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daire Başkanı Semih Bayraktar ve saha ekipleriyle bir araya gelen Alemdar, 'Şehrimizin tamamında, sorumluluk alanımızdaki tüm mezarlıkları vatandaşlarımızın ziyaretlerine hazırlıyoruz. Ekiplerimiz plan dahilinde çalışmalarını sürdürüyor' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi çalışmalarını plan ve program dahilinde sürdürüyor.