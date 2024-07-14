Uzunköprü-Edirne karayolu üzerinde meydana gelen kazada, pamuk balyası yüklü TIR yandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırcasalih yakınlarında meydana gelen kaza alınan bilgiye göre şöyle gelişti.
Ergül K. Yönetimindeki 48 VM 148 plakalı TIR Uzunköprü’den Edirne yönüne giderken, Kırcasalih beldesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan TIR’ın kasasında bulunan pamuk balyalarında yangın çıktı.
Yoldan geçen vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle Kırcasalih ve Uzunköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ambulans olay yerine geldi. İtfaiyelerin yapılan müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, TIR’ın sürücüsü Ergül K. hafif yaralanırken, TIR’da ve kasasında maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.