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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yangında, TIR’ın sürücüsü Ergül K. hafif yaralanırken, TIR’da ve kasasında maddi hasar meydana geldi.

Yoldan geçen vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle Kırcasalih ve Uzunköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ambulans olay yerine geldi. İtfaiyelerin yapılan müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Uzunköprü-Edirne karayolu üzerinde meydana gelen kazada, pamuk balyası yüklü TIR yandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırcasalih yakınlarında meydana gelen kaza alınan bilgiye göre şöyle gelişti.