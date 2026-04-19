Bursagaz çalışanlarının DİSK/Enerji-Sen'e üye olmasıyla sendika yasal çoğunluğu sağladı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi için işverene masaya oturma çağrısı yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. bünyesinde çalışan enerji işçileri, yasal haklarını kullanarak DİSK/Enerji-Sen'e üye oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tespitlerine göre çalışanların çoğunluğunun desteğini alan sendika, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazandı.

İşçilerle bir araya gelen DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, hem çalışanlara hem de işverene çağrıda bulundu. Keskin, işçilerin alın terinin karşılığını alabilmesi, daha iyi çalışma koşullarına kavuşması ve haklarının geliştirilmesi için müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Sendikal örgütlenmenin anayasal ve uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmış temel bir hak olduğuna dikkat çeken Keskin, işverenin işçilerin iradesine saygı duymasını ve görüşme taleplerine yanıt vermesini istedi.

Bursagaz işçileri ise 'İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız' sloganıyla taleplerini dile getirerek, toplu iş sözleşmesi sürecinin bir an önce başlamasını talep etti. İşçiler, işvereni sendika ile masaya oturmaya davet etti.