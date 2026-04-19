Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde büyüyen Sıfır Atık Projesi'nin, Galler'de düzenlenen Green World Awards'ta 'Yeşil Dünya Şampiyonu' ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.

ANKARA (İGFA) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası arenadaki başarılarını kutladı.

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde büyüyen ve Türkiye'nin çevreye duyarlı yaklaşımını simgeleyen Sıfır Atık Projesi, Galler'de düzenlenen prestijli Green World Awards'ta 'Yeşil Dünya Şampiyonu' ödülünü kazandı. Bu ödül, Türkiye'nin sürdürülebilir çevre yönetimi konusundaki kararlılığını ve uluslararası başarılarını pekiştirdi.

Sıfır Atık Projesi, bu ödülle birlikte uluslararası başarı sayısını 7'ye çıkararak, temiz ve yaşanabilir bir dünya için attığı adımları global ölçekte taçlandırmış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu başarının sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir örnek teşkil ettiğini belirterek, Sıfır Atık Projesi'ni sürdürülebilirlik adına önemli bir adım olarak tanımladı.

Bakanlık, daha temiz bir çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlı çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.