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74 yaşında hayatını kaybeden Çelikbilek’in cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Kılıç, Garnizon Komutanlığı adına Piyade Albay Fatih Bozkurt, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çelikbilek’in silah arkadaşları vatandaşlar katıldı.

MANİSA (İGFA) - Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Süleyman Mesut Çelikbilek için Hatuniye Camii’nde, askeri tören düzenlendi.