Türkiye’nin de üyelik için girişimlerde bulunduğu Rusya ve Çin öncülüğünde kurulan ekonomik işbirliği örgütü BRICS’in medya zirvesi TASS ajansının 120’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Moskova’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’yi temsilen sivil toplum örgütü olarak sadece Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’nin davet edildiği zirveye KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt’ın yanısıra 50’ye yakın ülkeden yaklaşık 120 gazeteci katıldı.

Dünyanın en eski haber ajanslarından birisi olarak 1904 yılında Rusya’da kurulan TASS bu yıl 120’nci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Türkiye’den KGK ile birlikte sadece Anadolu Ajansı’nın davet edildiği etkinlikler kapsamında farklı ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirildi.

DİM: TASS İLE SİNERJİ OLUŞTURDUK

TASS’ın dünya genelindeki temsilci ve muhabirlerinin de üye olduğu Rus Medya Konseyi üyelerinin katılımıyla 21. Dünya Rus Medya Kongresi’ne 2019 yılında Türkiye’de ev sahipliği yapan KGK, geçen yıl da Moskova’da TASS ev sahipliğinde Rus-Türk Medya Forumu’na imza attı.

75 ülkede temsilcisi olan Küresel Gazeteciler Konseyi adına TASS ajansının 120’nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Genel Başkan Mehmet Ali Dim şunları söyledi:

“Rus medyası ve TASS ile gelişen ilişkilerimiz kapsamında iki ülkenin gazetecilerinin işbirliği ve dostluğunu geliştirmek suretiyle yarattığımız sinerjiyle toplumsal yakınlaşmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Değerli dostum TASS ajansının Genel Müdür Vekili Mikail Gusman ile sürekli iletişim halindeyiz. Mevcut ilişkileri daha ileriye taşımak için ortak çabalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. BRICS medya zirvesine davet edilmemiz yalnızca konseyimize değil konseyin kurumsal kimliği üzerinden ülkemize verilen önemin bir göstergesidir. Bu önemli zirveye konsey adına Genel Başkan Vekilimiz İsmail Bayazıt ile birlikte katılmaktan onur duyduk. BRICS oluşumunun bölgesel güç olan ülkemiz ile dünyada barışın ve sosyal refahın gelişmesi için çaba sarfeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefleri açısından önemini daha iyi kavramamıza katkı sağlayan bu zirveye ev sahipliği yapan TASS’ın değerli yöneticilerine ve çalışkan ekibine mükemmel ev sahipliği ve başarılı organizasyon için çok teşekkür ederiz.”

BAYAZIT: MEDYA İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Zirveye katılan KGK Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt da yaptığı açıklamada, medya işbirliğinin Rusya ile Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Media Summit BRICS kapsamında, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak, Türkiye ve Rusya arasındaki basın ve iletişim ilişkilerine verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Medya, günümüz dünyasında devletler arası ilişkilerde yalnızca bilgi aktarımını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal algıları yönlendiren güçlü bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ve Rusya arasındaki tarihi ve stratejik ilişkiler, yalnızca ticaret, savunma ve enerji alanlarıyla sınırlı kalmayıp, medya ve iletişim alanındaki iş birliğiyle de derinleşmektedir. Basının, iki ülke arasındaki diyalogları güçlendirme ve halkların birbirlerini daha doğru anlamalarına katkı sağlama noktasındaki rolü büyüktür. Türkiye ve Rusya gibi bölgesel aktörler arasında sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmek, doğru bilgi akışı ve medya aracılığıyla oluşan güven ortamı ile mümkündür. Bu bağlamda KGK, iki ülke arasında iletişim köprülerinin sağlam tutulmasına ve medya üzerinden karşılıklı saygı, anlayış ve iş birliğinin geliştirilmesine büyük özen göstermektedir. Türkiye, Rusya ile medya ilişkilerini soft power unsuru olarak kullanarak, iki ülkenin halkları arasında daha yakın bağlar kurulmasını teşvik etmektedir. KGK olarak, bu ilişkileri güçlendirmek ve her iki ülke medyası arasındaki diyalog kanallarını açık tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye’nin bu alandaki girişimlerinin ve ortak projelerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle daha da derinleşmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

MEDYA ZİRVESİNİ LAVROV AÇTI

14-15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan BRICS medya zirvesinin oturum başkanlığını TASS Genel Müdür Vekili Mikhail Gusman yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un video konferans yoluyla katılarak BRICS ülkelerinin amacını anlatttığı ve katılımcılara hoşgeldiniz dediği yalnızca üye ülkelerin gazetecilere söz verilen ilk günkü oturumlarda BRICS ülkelerinin medyaları ve gazetecileriyle işbirliği ve dayanışmasının önemine değinildi. Bu bölümde Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da bir konuşma yaparak, dünyada barış ve huzurun temini için sosyoekonomik işbirliklerinin önemine değindi. İkinci gün oturumunda yapılan konuşmalarda ise daha çok medyadaki dijital gelişim, sosyal medya ve Google gibi arama motorlarının işlevi ile medyaya olumlu ve olumsuz yansımaları ele alındı.

TASS 120 YIL SERGİSİ VE BOLŞOY

TASS’ın 120’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ajansın tarihsel gelişimini yansıtan resim ve fotoğraf sergileri açıldı. Video ve animasyonlarla desteklenen sergide, ajansın bugüne kadar kullandığı iletişim teknolojisine ait cihazlar da gösterildi. Ayrıca, Rusya’nın dünyaca ünlü Bolşoy tiyatrosu da TASS 120’nci yıla özel bir gösteri yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin’in kutlama amaçlı video mesajıyla açılan gösteriyi yalnızca BRICS medya zirvesine katılan TASS konuğu gazeteciler izledi.