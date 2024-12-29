Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Düzce'de Oksijen Medya Grubu ofisinin yerel belediye tarafından Anayasa ve Basın Kanunu'na aykırı olarak mühürlenmesinden sonra yargı kararıyla mühürleme kararının kaldırılmasını değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yaşanan söz konusu olayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Medyayı hukuksuzlukla susturmak mümkün değildir" yorumunu yaptı.

"Nitekim grubun yönetim kurulu başkanı İslam Keleş ve ekibi işlerini kafelerde ve diğer açık mekanlarda yaparak yayınlarına devam etmişlerdir" diyen Genel Başkan Dim, "Basın işletmeleri Anayasamızın güvencesi altındadır. Hiç bir surette kapatılamaz, zapt ve müsadere edilemez. Ruhsata da tabi değildir. Mevkute beyannamesinde beyan edilen adreste faaliyetini sürdürür. Bu hususu da hatırlatmak isterim. Bu olayın son olmasını diliyor, bu hukuksuzluğu ve yapanları kınıyor ve meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.