Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi sürdüren kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini yayımladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ele geçirilen malzemeleri tek tek sıraladı.

İşte o operasyonda ele geçirilenler:

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-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
-10 adet misket tipi el bombası,
-3 adet savunma tipi el bombası,
-150 adet 5,56 mm mühimmat,
-6 adet M16 şarjörü,
-4 adet plastik şarjör,
-1 adet dürbün,
-1 adet hard disk,
-2 adet cep telefonu,
-1 adet fotoğraf makinesi,
-1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,
-1 adet termal kıyafet,
-1 adet hücum yeleği,
-7 adet gaz maskesi,
-2 adet jeneratör.

Kaynak: igf