İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı değerlendirmelere göre il genelinde 28 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurarak, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

İSTANBUL (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilde yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlı sistemin Cumartesi günü akşam saatlerinde bölgeyi terk etmesinin beklendiğini ardından hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren yeniden yükselerek mevsim normalleri civarına çıkacağı öngörüldüğünü kaydetti.

Açıklamada ayrıca rüzgârın kuzeyli yönlerden Cuma ve Cumartesi günleri orta, zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi. Rüzgâr hızının yarın 40-60 km/saat, Cumartesi günü ise 30-50 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşları ani hava değişimlerine ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.