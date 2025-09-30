Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kültürünü ve bisikletli turizmi geliştirmek için “Keykubad’ın İzinde Pedallıyoruz!” etkinliği düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da bisiklet kültürünü geliştirmek adına çeşitli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen “Keykubad’ın İzinde Pedallıyoruz!” programıyla Seydişehir Tınaztepe Mağarası’ndan Çatalhöyük Antik Kenti’ne kadar kamplı bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirildi.

Konya’dan ve farklı şehirlerden çok sayıda katılımcının yer aldığı “Keykubad’ın İzinde Pedallıyoruz!” bisiklet turunun ilk günü Seydişehir Tınaztepe Mağarası önünden başlayarak Gölcük Yaylası, Sorkun, Dereköy, Çağlayan Mahalleleri, Bozkır ilçe merkezi, Yolören, Apasaraycık, Apa Mahallerleri ile Mavi Boğaz’dan geçerek Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı’nda son buldu.

İkinci gün ise kamp alanından başlayan tur Dineksaray, Yenisu, Balçıkhisar Mahalleleri’nden geçerek Gökhüyük Mahallesi ve Timraş Obruğu ziyareti ardından Çumra ilçe Merkezi ve Çatalhöyük Antik Kenti’nde son buldu.

Tura katılan bisiklet tutkunları, Konya’nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında unutulmaz anlar yaşadı.

Bir kısmı Konya’dan Alanya’ya uzanan Keykubad Yolu üzerinde gerçekleştirilen “Keykubad’ın İzinde Pedallıyoruz!” bisiklet etkinliğinde “Suyuna ve Ağacına Vefa Borcun Var Sahip Çık!” teması ile yaşanan kuraklık ve orman yangınlarına da dikkat çekildi.