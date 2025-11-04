Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM), emniyet birimlerinin haberleşme güvenliğinde yeni bir dönemi başlatıyor. Yüksek güvenlikli ve kesintisiz iletişim sağlayan sistem, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edildi.

YALOVA (İGFA) - Yalova Emniyeti, haberleşme altyapısında millî teknolojiye geçiş yaparak önemli bir adım attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü yerli kriptolu haberleşme projesi KETUM (Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi), Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KETUM'un tamamen yerli ve millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiği, sistemin ileri düzey şifreleme teknolojisiyle haberleşme güvenliğini en üst düzeye çıkardığı belirtildi.

KETUM'un devreye alınmasıyla birlikte, sahadaki emniyet personelinin iletişiminin dış müdahalelere karşı korunması ve kritik operasyonlarda bilgi akışının güvenli şekilde sürdürülmesi hedeflendi.

https://twitter.com/EmniyetGM/status/1985781568653410609

Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş, KETUM'un önümüzdeki dönemde diğer illerde de yaygınlaştırılacağını ve bu sayede Türkiye genelinde haberleşme güvenliğinde millî standardın oluşturulacağını açıkladı. Vali Demirtaş, Yalova'daki teşkilata telsiz anonsu ile sistemin hayırlı olmasını diledi.