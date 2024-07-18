Bursa’nın Kestel ilçesindeki Saitabat Şelalesi yolu, alkoliklerin yuvası haline geldi. Ormana atılan cam şişeler yangın riski oluşturuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı doğa harikalarından ve turistlerin uğrak noktalarından biri olan Saitabat Şelalesi yolunda, alkoliklerin ormana attığı alkol şişeleri yangınlara davetiye çıkarıyor.

Alkol kullanıcıları tarafından yolun kenarında veya ormanın içinden içilen içkilerin şişeleri, kullanıcılar tarafından ormanın içine atılıyor.

Özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan orman yangınlarının başlıca sebepleri olan şişeler, yangınlara davetiye çıkarıyor.