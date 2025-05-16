Bursa temsilcisi Kestel Belediyespor’da seneler sonra gelen başarı ilçede coşkuyla kutlandı. Şampiyonluğun mimarları Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Belediyespor Başkanı Hakan Saral ve ekibi futbolcuları, teknik heyeti ve sponsorları yemekte ağırladı.BURSA (İGFA) - Seneler sonra gelen şampiyonluk kupasıyla tekrardan BAL’a yükselen Kestel Belediyespor’da şampiyonluk sevinci yaşanıyor. Zorlu sezonda yönetimiyle birlikte muazzam işlere imza atan Hakan Saral, göreve geldiğinde verdiği sözü tutarak takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan belediye başkanı Ferhat Erol ve her daim takımın yanında duran ve sponsorluklarla ciddi katkılar sağlayan Ahmet Eraslan tesiste düzenlenen yemekte futbolculara ve teknik heyete teşekkür etti.

Hakan Saral: “Hedefimiz 3. Lig” Kestel Belediyespor’un başkanı Hakan Saral ise sözüne teşekkürle başlayarak “Sene başında düzenlediğimiz yemekte hedef koymuştuk kendimize, Özellikle bugünün şampiyonluğunu istiyorduk ve bu hedefimizi başardık. Yeni sezonda hedefimiz 3. Lig olacak ve bu ilçeye bir şampiyonluk daha yaşatacağız. Destek olanlara, bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza, futbolcularımıza ve teknik heyetimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Ferhat Erol “Güzel bir bütçeyle hedefimiz şampiyonluk”

Bu sezon takımın yanında durarak özellikle hedeflerine yürümesinde ciddi katkılarda bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise “97/98 yılında 3. Ligde olduk. 2002/2004 yıllarında da yaşadık ilçe halkı olarak. Daha sonra 2017 yılında bir dönem BAL’da olma heyecanı yaşamıştık. Hamd olsun seçimi bitirdikten sonra hızlı bir şekilde bir araya geldik birlik, beraberlik olunca neler olduğunu bugün burada hep beraber gördük. Sezon başında da böyle bir program yapmıştık. Daha sonra arada bir de olsa yaptık bu tarz programlar kaymakam beyin de katıldığı. Kendisi şehir dışında selamlarını iletti, jandarma komutanımızda rahatsız selamlarını iletti. Sporun birleştirici gücü yıllar önce de çıkmıştı, bugün de ortaya çıktı. Nerede bir spor organizasyonu olsa parti ayırt etmeksizin hızlı bir şekilde orada reaksiyon alan bir ilçe, halk, protokol var. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Hakan başkan 3. Lig ile olan hedefi zaten söyledi. Biz her zaman yanlarındayız. Kulübümüzün, sporcumuzun. Spordan gelen bir belediye başkanı, spordan gelen yöneticilerimiz var. Kestel dinamikleriyle daha güçlü yerlere gelebilecek bir güce sahip. Bu birlik beraberlik daim olduğu sürece hakettiğimiz yerlere hep birlikte geleceğiz. Tabii ki masraflı işler. Başarının olmadığı yerde motivasyonda olmuyor bu sezon itibari ile ortalama 12 milyon gibi bir rakamla bugün buradayız. Ben yönetim kurulunda ki arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Bu rakamın 8 milyonunu 5, 6 yönetici arkadaşımız destekledi. Bizlerde hem diğer sanayici arkadaşlarımıza reklamlarla kalan kısmını tamamladık. İnşallah yeni dönemde de güzel bir bütçeyle tamamlayarak hedeflere hızlı bir şekilde ulaşırız" dedi.

Ahmet Eraslan: “Birliktelik olunca, başarı oluyor” MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan ise “Birliktelik başarıyı getiriyor. Kestel halkı ne zaman kenetlense bir çok konudan başarılarla çıktı. Bu sene gelen birliktelik başarı getirdi. Yeni senede de hem Kestel Belediyespor’umuz hem de Bursaspor’umuz için Kestel olarak elimizden geleni yapacak ve hedeflerine destek olacağız. Buradan bu başarıda büyük emekleri olan Ferhat başkana, Hakan Saral başkana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, futbolculara ve teknik heyete çok teşekkür ederim. Her zaman maddi, manevi desteklerini esirgemeyen değerli sponsorlarımıza, paydaşlara da teşekkür ederim.

Yeni sezonda hedef 3. Lig!

Kestel Belediyespor yönetimi yeni sezonda hedefin 3. Lig olduğunu belirtti. Özellikle kurulacak takım ve tesisleşmeyle takımı yeni sezonda hedefe oynatarak sene sonu kupayı Kestel’e getirmek için kolları sıvadı.