İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir'i ziyaret eden Aldanmaz, Keşanspor Kulübü Başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 16 Temmuz 2024 Salı günü akşamı yapılacak olan Keşanspor Kulübü Başkanlığı adaylığını açıklayan Şeref Aldanmaz için dün gazetemizi ziyaret etti.

Aldanmaz, ziyarette Keşanspor Kulübü başkanlığı adaylığından geri çekildiğini belirterek şunları söyledi “ Adaylığımı açıkladım. Ben elimi taşın altına değil vücudumu koydum. Çok istişare yaptım, gezdim, dolaştım, eski başkanlarımla görüştüm, bazı işadamlarım ile arkadaşlarımla istişare yaptım. Projelerimi anlattım. En son belediyeye giderek, sayın Mehmet Özcan başkanım, başkan vekilim Rasim Ergene ve Belediye Başkan Yardımcım Mehmet Meriç ile görüştüm. Ziyaretimde sayın Özcan’a projeler sundum. Projelerimin doğru olduğunu belirttiler, ama Keşan Belediyesi’nin destek anlamında belli bir kısmın dışına çıkamayacağını söylediler. Belediyenin desteklemediği hiçbir yerde hiçbir zaman hiçbir kulüp barınamaz. Taşıma suyla değirmen dönmez, ben bir yere kadar mücadele ederim. Ama bir yerden sonra hiçbir şey yapamam. Tamam belediyenin ekonomik anlamda zordadır ama ben sadece ve sadece Keşan gençlerinin kötü yoldan, uyuşturucudan uzak olmalarını ve doğru şeyler Keşanspor’un bir hedefinden olmasından yanaydım. Başkan adaylığımı açıkladıktan sonra çok emek verdim, Keşan’da hiç kimse de hocam ne yaptın nasıl gidiyor diye bana bir şey sormadı. Birkaç kişinin dışında kimse aramadı, Keşan’da Keşanspor’a ilgi bitmiş. Benim de yapacak başka bir şeyim yok, didindim, çabaladım, maalesef başkan adaylığımdan üzülerek çekiliyorum. Belki bir aday çıkardı karşıma mücadele ederdim, ben koltuk sevdalısı da değilim. Ben Keşanspor sevdalısıyım, Keşan sevdalısıyım ben Keşansporlu Şeref’im ben. Ama benim yapacak başka bir şeyim yok. Bundan önceki yönetimde Nehir başkan ve yönetim kurulu üyelerine gerçekten teşekkür ediyorum. Ben onları rencide edecek bir şey söylemedim. Bu arkadaşlar maddi manevi her zaman batmış bir Keşanspor’u yukarıya çıkardılar. İmkanları bu kadardı, devam etmeleri lazımdı yine de söylüyorum. Ben onların yanında olurum, dışarıda da olsam ben onlara yardımcı olurum, koşarım, koştururum.

Ama tesislere indim, gerçekten rezalet, futbolcuları oraya nasıl getiririz diye incelemek istedim. Kapının arkalarında o yazıları okudum, tiksindim. Biz futbolculuk zamanımızda antrenörlük zamanımızda böyle bişey görmedik. Önce karakter gelecek. Kuracağım ekipte çok güzel bir ekibim olacaktı. Fakat benim bu gidişatımı istemediler, bundan sonra gelecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ama Keşanspor sokakta kalmayacak kalmaması lazım. Belediyemizin bu işe el atacağından eminim, Mehmet başkanım eski başkanları ve eski yöneticileri toplayarak bir şeyler yapacağından eminim. Çünkü benim tanıdığım Mehmet Özcan’ın bu işi yarım bırakmayacağına inanıyorum. Benden bu kadar. Görüştüğüm eski kulüp başkanları da belediyenin desteği olmadan bu işin gitmeyeceğini söylüyorlar. Yine de benim aday olmama sevindiklerini söylediler. Çok üzgünüm, Keşanspor bu durumda olmamalı.”