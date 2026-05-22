Edirne Süper Amatör Lig şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Keşanspor için düzenlenen dayanışma gecesinde yeni sezon bütçesi masaya yatırıldı. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Kaymakamlık olarak kulübe 1 milyon TL destek vereceklerini açıklarken, hedef bütçenin 20 milyon TL olduğu duyuruldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Keşanspor için düzenlenen 'Dayanışma ve Şampiyonluk Yemeği', kulübün yeni sezon hedefleri ve mali yapısının konuşulduğu kritik bir buluşmaya sahne oldu.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşanspor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen geceye; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşanspor Kulübü Başkanı Mehmet Yavaş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Keşanspor Kulübü Başkanı Mehmet Yavaş, kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını belirterek, BAL Ligi'nde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Kulübe yeni tesisler kazandırdıklarını ifade eden Yavaş, altyapı çalışmalarına da dikkat çekerek, 'Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz. Keşanspor sevgisini okullarda yaymaya çalışıyoruz. A takımımızı BAL'a çıkardık, genç takımımızı Türkiye Şampiyonası'na gönderdik. Ancak önümüzde çok daha zorlu bir süreç var.' dedi.

BAL'ın ekonomik açıdan amatör ligler içinde en zor organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Yavaş, 'Adı amatör ama masraflar inanılmaz boyutta. Çıktığınız gibi tekrar düşmek istemiyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

BAŞKAN ÖZCAN: 'BAŞARI ARTIK MADDİYATLA ÖLÇÜLÜYOR'

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da Keşanspor yönetiminin dürüst ve özverili bir çalışma yürüttüğünü belirterek kulübe desteklerinin süreceğini söyledi.

Deplasman maliyetlerinin ciddi seviyelere ulaştığını ifade eden Özcan, 'Bugün Marmara Bölgesi'nde bir deplasman maçının maliyeti 150-200 bin TL'yi buluyor. Futbolda başarı artık büyük ölçüde maddi güce dayanıyor. Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün yanında olacağız' diye konuştu.

Geceye damga vuran açıklama ise Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'dan geldi. Salondaki katılımın beklenenin altında kalmasına rağmen destek mesajı veren Mercan, 'Aslında Keşan'ın tamamı bu salonda' diyerek birlik çağrısı yaptı. Mercan konuşmasında, 'Burada devlet var, belediye var, siyasi partiler, oda başkanları ve Keşan'ın ticareti var. Bu takım hepimizin. Yönetim kurulu üyeleri kendi işlerini ikinci plana atarak Keşanspor'u BAL'a taşıdı. Bundan sonraki hedef 3. Lig olmalı' dedi.

Yeni sezon için yaklaşık 20 milyon TL bütçe gerektiğini belirten Kaymakam Mercan, Kaymakamlık olarak kulübe 1 milyon TL destek sağlayacaklarını açıkladı.

Gece, protokol üyeleri ve kulüp yöneticilerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, Keşanspor için yeni dönemde destek arayışlarının hız kazanacağı mesajı verildi.