Keşan Rumeli Spor Kulübü sporcuları Eslin Göktepeli ve Aybike Gedik, 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları'na katılacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Rumeli Spor Kulübü, milli sporcu Eslin Göktepeli ve başarılı sporcu Aybike Gedik'in, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları'na katılacağını duyurarak sporcularına başarı dileklerini iletti.

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yıldızlar Milli Takımı'nı belirlemek üzere gerçekleştirilecek olan seçme müsabakaları, 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Hedefin Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğu belirtilerek, 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara'da Milli Takıma seçilmeyi hedefleyen Eslin Göktepeli ve Aybike Gedik'başatrılar dilendi.

Kulüp yetkilileri ve antrenörler, yoğun bir hazırlık dönemi geçiren sporcularının Ankara'daki seçmelerde üstün bir performans sergileyerek milli takım kadrosuna adını yazdıracağına olan inançlarının tam olduğunu belirtti. Keşan'ı ve ülkemizi gururla temsil etmeye hazırlanan sporcularımıza bu önemli mücadelede başarılar dileriz.