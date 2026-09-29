Çanakkale'nin tarihi ve doğal güzellikleri, 4 Ekim'de ŠKODA Çanakkale Gran Fondo ile bisiklet tutkunlarını ağırlayacak.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale, 4 Ekim Pazar günü ilk kez düzenlenecek ŠKODA Çanakkale Gran Fondo ile yaklaşık 1.000 bisikletçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi organizasyonu olan yarış, Çanakkale'nin tarihi ve doğal değerlerini bisiklet sporuyla buluştururken sporculara iki kıtada pedal çevirme deneyimi sunacak.

Yarış, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Sporcular startın ardından GESTAŞ İskelesi'ne ulaşarak bisikletleriyle feribota binecek ve Çanakkale Boğazı'nı geçerek Avrupa Yakası'na ulaşacak. Uzun parkur Kilitbahir, kısa parkur ise Eceabat bölgesinden başlayacak.

TARİHİN İÇİNDEN PEDAL ÇEVİRECEKLER

Feribot geçişinin ardından yarışlarına başlayan sporcular, Eceabat, Kilitbahir, Alçıtepe ve Gelibolu Tarihi Yarımadası boyunca pedal çevirecek. Çanakkale Savaşları'nın izlerini taşıyan Tarihi Alan, yarış boyunca sporculara eşlik ederken Çanakkale Boğazı manzaraları da rotanın en özel bölümlerinden birini oluşturacak.

Yarışın en özel anlarından biri ise 1915 Çanakkale Köprüsü geçişi olacak. Tarihi Yarımada'daki parkuru tamamlayan bisikletçiler, köprü üzerinden bisikletleriyle yeniden Asya Yakası'na geçerek Çanakkale yönünde ilerleyecek ve yarışın başladığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki finişe ulaşacak.

Böylece ŠKODA Çanakkale Gran Fondo; feribotla boğaz geçişini, iki kıtada pedal çevirmeyi, Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda yarışmayı ve 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden bisikletle geçişi aynı yarış deneyiminde bir araya getirecek.

KAYITLAR 30 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDİYOR

ŠKODA Çanakkale Gran Fondo'ya katılmak isteyen bisikletçiler 30 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek. Organizasyon, parkurlar ve kayıt işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye hadikaydol.com adresinden ulaşılabilecek.