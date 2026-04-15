İstanbul Ataşehir'de düzenlenen 'Ataşehir Ata Koşusu' büyük bir rekabet ve ödül heyecanına sahne oldu. Yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 1200 yarışmacının 3 farklı kategoride katıldığı koşuda, dereceye giren koşuculara kupa ve para ödüllerini Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 'Ataşehir Ata Koşusu' yüzlerce sporcuyu 'İyiliğe Koş, Ataşehir'de Buluş' sloganıyla aynı parkurda bir araya getirdi.

İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilen yarış; 5 kilometre, 10 kilometre ve Çocuk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi.

İstanbul'da uzun soluklu bir spor geleneğinin temellerini atmayı hedeflediği belirtilen organizasyon, büyük bir rekabet ve ödül heyecanına sahne oldu.

Koşuya katılan Keşan Akçeşmeli Koşan Keşan ekibinin başarılı atleti Alper Elmas 10 km parkurda 37.29 dk/sn derecesiyle 40-44 yaş kategorisinde 1. olup kürsünün zirvesine çıkarak Keşan'ı gururla temsil etti. Bayrağını dalgalandırdı. Keşan spor camiasında sevinçle karşılanan bu başarının ardından Alper Elmas'ın azmi ve disiplini takdir topladı.