Edirne'de Keşan spor camiasında heyecanla beklenen 50 Yaş Veteranlar Ligi derbisi, adına yakışır bir mücadeleye sahne oldu. İki köklü ekibin karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf Anafartalar Veteranlar oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 50 Yaş Veteranlar Ligi'nde Keşan'ın iki önemli temsilcisi Anafartalar Veteranlar ve Keşan Veteranlar derbi mücadelesinde kozlarını paylaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanan Anafartalar Veteranlar, derbi galibiyetinin sevincini yaşadı. Yeşil sahaların tecrübeli ayakları, bu kez Keşan derbisinde bir araya geldi. 50 Yaş Veteranlar Ligi kapsamında oynanan müsabaka, her iki takımın da galibiyet arzusuyla tempolu ve bol gollü geçti.

Maçın başından itibaren karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Anafartalar Veteranlar, yakaladığı fırsatları değerlendirerek skorda üstünlüğü ele geçirdi. Anafartalar ekibine galibiyeti getiren goller Murat ve Nail (2)' den geldi. Keşan Veteranlar ise maçtan kopmayarak son ana kadar direndi. Keşan temsilcisinin gollerini Mehmet Gündüz ve İbrahim Karasu kaydetse de, bu çaba puan almak için yeterli olmadı.

