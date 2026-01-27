Standing Rock, heyecan dolu final mücadelesinde Flexjet'e karşı zafer kazandı.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORİDA VE ST. MORITZ, İSVİÇRE (İGFA) - United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn., Snow Polo World Cup St. Moritz'in Resmi Forma ve Giyim Ortağı olarak açılış yılını kutladı.

İsviçre'nin Engadin Vadisi'ndeki ikonik donmuş St. Moritz Gölü'nde gerçekleşen efsanevi üç günlük yarışma ve rekor kıran yaşam tarzı etkinliği; dünya standartlarında rekabet, alp zarafeti, hayran aktivasyonları, VIP deneyimleri ve küresel spor kutlamalarına sahne oldu. Bu eşsiz etkinlik için doğrudan donmuş St. Moritz gölüne 2.400 tondan fazla altyapı kuruldu. İki gün ve sekiz ön eleme maçının ardından, 25 Ocak Pazar günü Standing Rock, Flexjet'e karşı 6 - 4.5'lik yakın bir skorla galip geldi.

41. Edisyonunu kutlayan St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası, seçkin uluslararası oyuncuları ve onların başarılı at ortaklarını bir araya getirerek dünyanın karda oynanan tek yüksek gollü polo turnuvası statüsünü bir kez daha teyit etti. Tüm rekorları kıran St. Moritz, en nefes kesici kış sporu ortamlarından birinde, dünyanın dört bir yanından gelen enerjik sporseverler, medya mensupları, modeller, influencer'lar ve özel konuklardan oluşan 26.000'den fazla kişilik bir izleyici kitlesini ağırladı.

Donmuş göl genelinde seyirciler, Pazar günü aksiyon dolu bir finalle sonuçlanan toplam dokuz heyecan verici yüksek gollü maça tanık oldu. Turnuva, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Orta Doğu'dan takımları temsil eden dünya standartlarında rakiplerin yer aldığı bir kadroyla en iyi uluslararası yetenekleri sergiledi.

Olağanüstü Kar Polosu Dünya Kupası galibiyetleri için Standing Rock Takımı Kaptanı Philipp Müller (CH), Max Charlton (İNG), Raul Laplacette (ARJ) ve Nacho Gonzales'i (İNG) tebrik ediyoruz. Raul Laplacette'in penaltı golü ve geç gelen bir golü Standing Rock'ın galibiyeti garantilemesine yardımcı oldu. İkinci Olan Flexjet Takımı da Takım Kaptanı Joaquin Castellvi (İSP), Pelayo Berazadi (İSP), David Stirling (URU) ve Tito Gaudenzi (CH/ABD) ile üstün bir performans sergiledi.

Standing Rock'tan Laplacette, Maçın MVP'si (En Değerli Oyuncu) ödülünü alırken, Standing Rock'tan Max Charlton'ın bindiği Big Brother, En İyi Oynayan Midilli (Best Playing Pony) ödülünü kazandı. Genel turnuvanın En İyi Oynayan Patronu, St. Moritz - Top of the World Takımı'ndan Takım Kaptanı Sebastien Aguettant (FRA) oldu.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten ve pazarlayan USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn. için ilk kez St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası'nın Resmi Forma ve Giyim Ortağı olmak olağanüstü bir deneyimdi,' dedi. 'Bu tarihi turnuva, U.S. Polo Assn.'ın temsil ettiği şeyi, yani otantik spor, istisnai sporcular ve yeryüzündeki en dikkat çekici ortamlardan birinde spor aracılığıyla bir araya gelen küresel bir topluluğun karışımını mükemmel bir şekilde yansıtıyor.'

Prince, 'St. Moritz'deki donmuş gölde iyi oynanan zaferleri için Standing Rock'a bravo!' diye ekledi.

Etkinliğin küresel statüsünü pekiştiren heyecan verici son dakika haberlerinde, U.S. Polo Assn., küresel spor markasının 2030 yılına kadar Resmi Forma ve Giyim Ortağı olarak onaylanmasıyla St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası'na dört yıllık büyük bir taahhüdü doğruladı.

U.S. Polo Assn. ayrıca, U.S. Polo Assn.'dan J. Michael Prince, Lorenzo Nencini ve Franco Zuccon'un el yapımı Arjantin deri kanvas çantalar ve Mat Kit ile U.S. Polo Assn. Kupası'nı takdim ettiği ikinci Yarı Finalin Kupa Töreni Sponsoruydu. O yarı final maçında Azerbaycan Land of Fire takımını geçerek finaldeki yerini garantileyen takım Standing Rock olmuştu.

Sahanın ötesinde, St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası, hafta sonu boyunca ortaya çıkan hayran aktivasyonları, VIP ağırlama, özel etkinlikler ve buz üstü deneyimleriyle spor, lüks ve sosyal atmosferin kendine özgü karışımını sundu. U.S. Polo Assn.'ın varlığı, misafir deneyimlerinden resmi kıyafetlere kadar mekanın tamamına entegre edildi. Gölün parlayan yıldızı, U.S. Polo Assn. St. Moritz Kapsül Koleksiyonu'nun; resmi Takım Formaları, resmi maç şişme montları, yün ve kaşmir kazaklar, yün ve kaşmir yarım fermuarlı üstler ve kaşmir bereler dahil olmak üzere tam teşekküllü sergilendiği, Enders Sport tarafından sunulan U.S. Polo Assn. Mağazasıydı. Mağazanın misafirlerine Perrier Jouët kadehleri ikram edildi.

U.S. Polo Assn.'ın Batı Avrupa giyim lisans sahibi Incom CEO'su Lorenzo Nencini, 'St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası, performansı, mirası ve uluslararası görünürlüğü, U.S. Polo Assn. markasını Avrupa genelinde güçlendirecek ve spordaki derin köklerini pekiştirecek şekilde bir araya getiriyor,' dedi. 'Bunun gibi etkinlikler, U.S. Polo Assn.'ın küresel markamız aracılığıyla sporun gerçek ruhunda tüketicilerle nasıl bağlantı kurduğunda önemli bir rol oynamaktadır.'

1985 yılında kurulan kar polosu St. Moritz Gölü'nde doğdu ve o zamandan beri dünyanın en ikonik kış sporu gösterilerinden birine dönüştü. Turnuvanın benzersiz kar ve buz oyun yüzeyi, dramatik alp manzarasıyla birleşerek, her yıl seçici bir küresel izleyici kitlesini ve sporun en başarılı oyuncularını cezbetmeye devam ediyor.

St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası Kurucusu ve CEO'su Reto Gaudenzi, 'U.S. Polo Assn.'ı, St. Moritz'deki bu yılki olağanüstü 41. yıl yüksek gollü kar polosuna otantik, spor odaklı bir tarz kattıkları Resmi Forma ve Giyim Ortağı olarak ilk kez ağırlamak harikaydı,' dedi.

Gaudenzi, 'Ayrıca bu efsanevi etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, oyuncularımıza, at sporcularımıza, seyislerimize, ekibimize ve 41. St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası'nı mümkün kıldıkları için verdikleri olağanüstü destekten dolayı basına teşekkür etmek istiyorum,' diye ekledi. 'Ve elbette, dünyanın dört bir yanından gelen inanılmaz seyircilerimize ve hayranlarımıza; yaşasın, gelecek yıl görüşmek üzere!'

41. St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası'ndaki başarılı çıkışı ve 2030'a kadar sürecek ortaklık taahhüdü ile U.S. Polo Assn., seçkin rekabeti destekleyerek, oyunun mirasını onurlandırarak ve hayranları ve tüketicileri küresel bir sahnede sporun otantik kökenlerine bağlayarak dünyanın en prestijli spor destinasyonlarındaki varlığını genişletmeye devam ediyor.

U.S. Polo Assn. Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Wellington, Florida'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polo kulüpleri ve polo oyuncularının en büyük birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından birkaçını yayınlayarak bu heyecan verici sporu ilk kez küresel olarak milyonlarca spor hayranı için erişilebilir kılıyor.

U.S. Polo Assn., License Global'e göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak seçilmiştir. Ayrıca, spor ilhamlı marka, küresel büyümesiyle uluslararası alanda ödüllerle tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak muazzam başarısı nedeniyle U.S. Polo Assn., dünya çapında birçok diğer kayda değer medya kaynağının yanı sıra Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ ile Yahoo Finance ve Bloomberg'de yer almıştır.

INCOM Hakkında

1951 yılında Montecatini Terme'de (PT) kurulan Incom S.P.A., U.S. Polo Assn. markasının giyim bölümü olarak lisans altında faaliyet göstermekte ve ayrıca önemli küresel giyim markalarının üretimini ve dağıtımını yapmaktadır. Dahası Incom, yüzen giysiler için özel Float patentiyle üretilen üniformalar ve teknik giysiler de dahil olmak üzere İtalyan Devleti için askeri ve paramiliter giysilerin önde gelen tedarikçileri arasındadır. Ocak 2008'den bu yana Incom, Avrupa'da U.S. Polo Assn. markası altında erkek, kadın, çocuk giyim, iç giyim ve mayo üretimi ve dağıtımı yapmakta ve istikrarlı bir şekilde artan satış sonuçları elde etmektedir. Daha fazla bilgi için: www.incomitaly.com

Kar Polosu ve Evviva Polo St. Moritz Ltd. Hakkında

1985 yılı ilk polo yarışmasına ve St. Moritz'in bu dünya prömiyerine ev sahipliği yapmasına tanık oldu. O zamandan beri Kar Polosu Dünya Kupası, St. Moritz'de Ocak ayının son hafta sonuna hükmetmektedir. 2014 yılında İsviçre'deki kar polosunun önde gelen temsilcileri Evviva Polo St. Moritz Ltd'yi kurdu ve St. Moritz kasabasıyla uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz'in sürdürülebilir devamlılığını güvence altına aldı. Yönetim Kurulu, Dr. Piero Dillier (Başkan), Reto Gaudenzi (Kurucu, Başkan Yardımcısı ve CEO) ve Arndt Küchel'den oluşmaktadır; Jürg Reinger CFO'dur (Mali İşler Müdürü). Yerel ve bölgesel ortaklardan ve See Infra Ltd'den oluşan iyi prova edilmiş bir ekip, turnuvayı gerçekleştirmek için organizatörlerle el ele çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için www.snowpolo-stmoritz.com adresini ziyaret ediniz.

Turnuva Adı: 41. St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası

Resmi Giyim ve Forma Ortağı: U.S. Polo Assn. Final: Standing Rock vs. Flexjet Raul Laplacette'in gole çevirdiği bir penaltı ve geç gelen bir golü Standing Rock'ın galibiyeti garantilemesine yardımcı oldu.

Skor: 6'ya 4.5, Standing Rock 41. St. Moritz Kar Polosu Dünya Kupası'nı kazandı.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.