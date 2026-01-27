Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi. Belediye binasına girişinde Başkan Genç ve belediye yetkilileri tarafından karşılanan Vali Şahin, şeref defterini imzaladı.

Vali Şahin ve Başkan Genç, şehirde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve Trabzon'un gelişimine yönelik planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şehrin ihtiyaçları ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, Trabzon için uyum ve koordinasyon içinde çalışmanın gerekliliğine dikkat çekildi.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Başkan Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzon'un kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına Valilik ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Vali Tahir Şahin ise Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim içinde olmanın önemine değindi. Ziyaretin sonunda Başkan Vali Şahin'e ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu.