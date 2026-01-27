Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kanalizasyon hattı çalışması yapacak.

ANTALYA (İGFA) - Alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kanalizasyon hattı çalışması yapacak.

Kardeş Kentler Caddesi üzerinde Kara Aslan Caddesi kesişimi ve 31132. Cadde kesişimi arasındaki kanalizasyon şebeke hattı yapımı süresince yolda trafik kontrollü şekilde sağlanacak. 28 Ocak 2026 - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında Kardeş Kentler Caddesi bir şeridi etaplar halinde kısmi olarak trafiğe kapatılacak ve trafik tek şeritten gidiş-geliş olarak verilecek.

Sürücülerimizin mağduriyet yaşamaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.