Edirne'de Keşan Belediyesi eski başkanlarından merhum Metin Çırpan, ölümünün 6. yılında mezarı başında dualarla anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'daki anma töreni Metin Çırpan’ın mezarı başında yapıldı. Törene Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık ve Metin Çırpan’ın akrabaları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Metin Çırpan'ın bölgeye ve Keşan’a çok güzel katkıları olan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Mezarında huzur içinde uyusun. Mekânı cennet olsun. Metin Çırpan ağabeyimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Geride bıraktığı ailesine de, sağlık ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında imam hatip İbrahim Kuş tarafından dualar okundu ve Çırpan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.