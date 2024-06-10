Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili N.K., A.Ü., Y.K., T.U. ve L.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.