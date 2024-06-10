Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri, 5-6 Haziran 2024 tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı!

Operasyonlarda 2,28 gram kimyasala bulanmış tütünün yanı sıra 3,82 gram kimyasala bulanmış tütün, 0,91 gram metamfetamin, 2 adet payp, 4,84 gram kimyasala bulanmış tütün, 0,30 gram metamfetamin, 8,98 gram metamfetamin, 1600 TL nakit para ele geçirildi.

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Olayla ilgili N.K., A.Ü., Y.K., T.U. ve L.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: igf