Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'daki kapsamlı uyuşturu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Yeni Mescit Mahallesi'nde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos 2024 tarihinde Yeni Mescit Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı ve kullanımı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda U.K., C.G., S.S., H.U. isimli şüphelilerde kannabinoid ve eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda toplamda; Kannabinoid: Yaklaşık 13 gram, Eroin: Yaklaşık 2,2 gram, Sentetik Ecza: 1 adet gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheli H.U.'nun ekipleri görünce kaçarken, yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık ve emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.