Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde gerçekleştirdiği durdurma sırasında önemli bir yakalama yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Durumu şüpheli görülen otomobilde yapılan aramada, Ş.A. ve Y.B. isimli şahıslara ait olduğu belirlenen; 1,17 gram esrar, 240 adet sentetik ecza, Yaklaşık 61 bin 000 TL değerinde yerli ve yabancı para ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuna rastlanmadı.

Gözaltına alınan Ş.A. ve Y.B., TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlemlerinin başlatılması üzerine sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.