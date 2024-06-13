Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir operasyona imza attı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 10 Haziran 2024 günü saat 21:00 sıralarında Yeni Mescit Mahallesi Bademlik Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen M.S. isimli şahıs durduruldu.
Şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 63 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde ve şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: igf